İran: ABD insan haklarını kötüye kullanıyor

ABD ve Arnavut tarafından yapılan çağrı üzerine dün BM Güvenlik Konseyi, İran’la ilgili resmi olmayan bir toplantı gerçekleştirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, dün New York’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BMGK toplantısını eleştirerek, ABD’nin yalan ve aldatma politikasıyla psikolojik operasyonuna başvurduğunu söyledi.

“ABD, bu toplantıyı insan haklarını korumak amacıyla düzenlediğini iddia ediyor. Ancak işin en ironik tarafı ise İranlıların Amerika’nın acımasızca uyguladığı ve gıda ile sağlık ilaçlarını da kapsayan yaptırımların en büyük kurbanı olmasıdır.” diyen İrevani, ABD’yi değerli bir kavram olan insan haklarını ve BM kurumunu kötüye kullanmakla suçladı.

İrevani, Amerika’nın İran’daki insan hakları konusunda hiçbir zaman endişe duymadığını belirterek, “Bugünkü toplantının konusu, egemen bir hükümetin içişlerine açıkça müdahale etmek ve Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edilmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Said İrevani, “İnsan haklarının siyasallaştırılmasını reddeden İran, BM sisteminin bazı belirli devletler tarafından siyasi hedeflerini yürütlemk için değiştirilmesine karşıdır.” ifadesini kullandı.

İranlı diplomat ayrıca, “İnsan haklarına saygı göstermek için her zaman azami bir çaba gösteren Tahran hükümeti, İran halkının hak ettikleri daha iyi yaşam koşullarına sahip olması için elinden geleni yapmaktadır.” diye konuştu.