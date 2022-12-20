ABD gerçekten nükleer anlaşmayı canlandırmak istiyorsa, diplomasiye güvenmeli

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Karar ve nükleer anlaşmanın uygulanmasına dönemsel toplantısında yaptığı konuşmada, "Baskı ve korkutma çözüm değildir ve hiçbir sonuç veremez. ABD gerçekten nükleer anlaşmayı canlandırmak istiyorsa, yalnızca diplomasiye güvenmelidir. İran ise diyalog ve diplomasiye olan bağlı olduğunu vurgulamaktadır." dedi.

İrevani, "Viyana müzakerelerini yeniden başlatmaya, kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışmaya ve hatta nükleer anlaşmanın yeniden canlandığını duyurmak için mümkün olan en kısa sürede bir bakanlar toplantısı düzenlemeye hazırız. Ancak bu, ABD'nin gerçek bir siyasi irade göstermesi, tatmin edici bir çözüm için çalışmaya hazır olması ve yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeyi kabul etmesi halinde mümkündür." ifadelerinde bulundu.

İrevani konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2021'de ABD yönetimindeki değişikliğe rağmen, bu ülkenin azami baskı politikası değişmedi. Mevcut hükümet bu politikanın başarısızlığını sürekli kabul etse de, bunu daha yaygın ve daha sert bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Nükleer anlaşmaya üye olan üç Avrupa ülkesinin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım ve politikalarını tam olarak desteklemeye devam ettiğini de belirtmek gerekir. ABD gibi onlar da anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediler."

ABD'ye seslenen İrevani, "Aldatmayı bırakın. İran'a yönelik asılsız suçlamalarınız, anlaşmanın durumundan yalnızca Amerika'nın sorumlu olduğu gerçeğini değiştiremez" ifadesini kullandı.