İran halkı ABD'nin ihanetlerini unutamaz

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi. Ayetullah Sıddıki, cuma hutbesinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü"ne değinen Ayetullah Sıddıki, bu günün sahte güçlerin çöküşünü gösterdiğini anlattı.

Ayetullah Sıddıki, "İmam Humeyni (r.a) ABD'nin Tahran'daki sözde büyükelçiliğini öğrenciler tarafından ele geçirilmesini bir devrim olarak nitelendirdi. Bu büyük bir devrimdi, çünkü büyükelçilikteki belgeler incelendikten sonra, bu binanın sırf bir elçilik olmadığı, Amerikalıların İran'a karşı komplolar ve kötü planlar hazırladığı bir casus yuvası olduğu ortaya çıktı." dedi.

Ayetullah Sıddıki, İran halkının Amerika'nın ihanetlerini asla unutmayacağını vurguladı.

Bundan 43 yıl önce İranlı öğrenciler ABD'nın İran aleyhindeki ard arda komplolarına tepki olarak, ABD'nın sözde büyükelçiliğini (casusluk yuvası) ele geçirdiler.

İran halkı İslam Devrimi zaferinden sonra da hicri şemsi 13 Aban tarihini, İran'ın ulusal birliği ve gücünün göstergesi olarak, "Dünya Emperyalisti ile Mücadele Günü" olarak kutluyor.