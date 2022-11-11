Ülke yetkilileri insanların itirazlarını dinlemeli

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd'in imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan konuşan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, son zamanlarda ülkede yaşananlarla ilgili olarak, "Sistan ve Beluçistan'dan Kürdistan'a kadar Şii ve Sünni dahil olmak üzere İran'ın tüm etniği birlikte ülkenin gücünü ve iktidarını korumakta ve en ufak bir haksızlığa uğradıkları zaman da güçlü Yargı Erki onların yanındadır" dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, ülke yetkililerinin halkın sesisi duyması gerektiğini vurgulayrak, "İnsanlar, yetkililerin onların eleştiri ve itirazlarını dinlemelerini istiyor" ifadesini kullandı.