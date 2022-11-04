ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran’ı görüştü

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin dışişleri bakanlarını biraraya getiren G7 Zirvesi dün Almanya'nın Münster kentinde başladı.

Bu yılın başında G7 dönem başkanlığını devralan Almanya adına Dişişleri Bakanı Annalena Baerbock’un evsahipliğinde gerçekleşen ve iki gün sürecek zirveye Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, İngiltere ve ABD’nin dışişleri bakanları katıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, G7 toplantısı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya gelerek, İran konusunu görüştüklerini duyurdu.

Üst düzey Amerikalı bir yetkili, görüşmelerde G7'nin Ukrayna ve bir dizi başka konuda "uyum ve tutarlılığının" teyit edilmesini beklediklerini açıkladı.