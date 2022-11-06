İran'da bir terör çetesi çökertildi

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) yaptığı açıklamada, Huzistan eyaletinde sabotaj eylemi hazırlığında olan bir terör çetesinin Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki İstihbarat Teşkilatı tarafından icra edilen başarılı operasyonda çökertildiğini duyurdu.

Kaynak, "Bir Avrupa ülkesi tarafından desteklenen bu terör çetesinin bazı üyeleri gözaltına alındı. Yakalanan teröristler Huzistan eyaletinde önde gelen Arap şahsiyetlere ve sivillere yönelik suikast düzenlemeyi planladığını itiraf etti." dedi.