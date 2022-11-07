Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile görüşecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyareti kapsamında ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bayramov'un ziyaret kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geleceği belirtildi.

Geçtiğimiz eylül ayında New York kentinde Antony Blinken, Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan arasında üçlü toplantı yapıldı.

Üçlü toplantının ardından açıklamada bulunan Antony Blinken, iki ülke arasındaki çatışmaların durdurulması gerektiğine vurgu yaptı ve iki bakanı eylül sonuna kadar tekrar bir araya gelmeye teşvik etti.