İran ve Yunanistan'dan petrol tankeri kararı

Yunanistan, Mayıs ayında ABD'nin talebi üzerine, tankerdeki petrolün satışından elde edilen gelirin terörü finanse etmek için kullanılacağı iddiasıyla İran petrolünü taşıyan Lana gemisini alıkoymuştu.

Yunanistan'ın Lana'yı alıkoyma kararının ardından İran, Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Ardından, Tahran yönetimi Fars Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerindeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

Yunanistan yönetimi, Tahran'ın iki Yunan tankeri ile misilleme yapmasından sonra geri adım attı.

Yunan medyasına göre, İran petrolü taşıdığı için ABD'nin talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan Lana isimli tankerdeki petrole ilişkin alıkoyma ve başka gemiye transfer kararının iptal edildiği bildirildi.

İran ve Yunanistan arasında yapılan müzakereler sonucu petrol tankerlerinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandı.

Tahran, Atina'nın alıkoyduğu İran’a ait petrol tankerinin bugün Yunan karasularından ayrıldığını bildirdi.

Anlaşma kapsamında Yunanistan ait iki petrol tankeri de İran tarafından serbest bırakıldı.