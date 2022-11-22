Rusya'dan Türkiye'ye Suriye için itidal çağrısı

Moskova Ankara'nın Suriye'de başlattığı operasyona tepki gösterdi. AFP haber ajansı, Rusya devletinin Türkiye'ye Suriye için itidal çağrısı yaptığı bilgisini geçti.

Rus elçi Alexander Lavrentyev, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG üyelerini etkisiz hale getirmek için düzenlenen Pençe-Kılıç operasyonu sonrası "itidal" çağrısında bulundu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 19 Kasım akşamı Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlattığını duyurmuştu.

Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn el-Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verilmişti.