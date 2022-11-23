Düzce'de şiddetli deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı bilgilere göre 5,9 büyüklüğündeki depremin merkezi Düzce Sarıdere – Gölyaka. Saat 04:08’de meydana gelen depremin derinliği 6.5 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir’de hissedildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 45 artçı depremin meydana geldiğini ve bu artçıların en büyüğünün 4,2 olduğunu söyledi, “Birkaç yıkıntı dışında büyük bir hasar ve bina çökmesi gibi ihbar söz konusu değil. Taramalar sürüyor” dedi.

35 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce’de 35 kişinin yaralandığını, bir kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı:

Koca konuyla ilgili “Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce’de biri ağır 32, İstanbul’da bir, Bolu’da bir, Zonguldak’ta bir kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor" dedi.

Kaynak: Medyascope.tv