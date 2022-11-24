Kremlin: Erdoğan ve Esad Rusya’da buluşabilir

Sputnik'e göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad arasında Rusya’da görüşmenin düzenlenmesine ilişkin bir anlaşmanın olmadığını fakat böyle bir görüşmenin mümkün olduğunu belirtti.

Basın mensuplarına konuşan Peskov, Erdoğan ve Esad’ın Rusya’yda görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Teoride böyle bir görüşme mümkün fakat bu konuda hiçbir anlaşma yok” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Beşar Esad ile görüşecek misiniz" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Esad ile görüşme olabilir siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız" demişti.