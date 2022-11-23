Rusya: Ankara ve Şam'dan temas sinyalini alıyoruz

Suriye konulu 19. Astana görüşmesinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, Suriye ile Türkiye'nin yakınlaşmasını umduklarını ve iki ülkenin dostça yaşaması gerektiğini belirtti.

Lavrentyev, "Yavaş yavaş Suriye-Türkiye yakınlaşmasına tanıklık edeceğimizi umuyoruz. Buna ihtiyaç var, zira bunlar dostça yaşaması gereken iki komşu ülke. Hem Türk tarafının hem de Suriye tarafının birbirlerine doğru belirli adımları atmaya hazır olduklarının sinyallerini alıyoruz, bu adımların doğru yönde atılacak, sivil nüfusun ölmesiyle bağlantılı trajik olayların önüne geçme imkanı sunacak adımlar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar'ın Rusya'da görüşme imkanını yorumlayan Lavrentyev, "Bu imkan her zaman var. Her zaman böyle bir görüşmeden yana olduk ve hatta görüşmeyi organize etme imkanını değerlendirdik. Fakat Türk tarafının şu anda bunun için koşulların olgunlaşmadığını düşündüğünü tekrar edeyim. Böyle bir görüşmenin faydalı ve sembol niteliğinde olacağını düşünüyoruz ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye ve Suriye'nin istihbarat servisleri arasındaki temasların sürdüğünü kaydeden Lavrentyev, bunun sahadaki durumla da bağlantılı olan bir dizi sorunun çözümüne yardımcı olduğunu ifade etti.

Lavrentyev, Rusya'nın Türkiye'yle Suriye'de gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi için başta savunma bakanlıkları nezdinde olmak üzere yoğun temas içinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Suriye'de planladığı kara harekatının ülkedeki ve bölgedeki gerilimi tırmandırabileceğini Türk ortaklara anlattıklarını kaydeden Lavrentyev, sundukları argümanların Ankara'da duyulacağını ve sorunların çözümü için farklı seçeneklerin bulunacağını umduklarını ifade etti.

Kaynak: Sputnik

