İranlı yetkililer Batı cephesine karşı dimdik durdu

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran düşmanlarının ülkenin gelişmesinden rahatsız olduğuna dikkat çekerek, “Şu anda İran ile küresel istikbar arasındaki sorun İran'ın ilerlemesidir. Onlar İran İslam Cumhuriyeti'nin gelişmesini istemiyor.” dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararı hakkında Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Son günlerde UAEA ile Avrupa taraflarının takındığı tavır gülünçtür. Yetkililerimiz Batı ve Avrupa cephesine karşı dimdik durdu ve uranyumu yüzde 60 saflıkla zenginleştirmeye başladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Avrupalıların İran halkına zulüm yaptığını belirterek, Avrupa tarafına zamanında uygun bir cevap verileceğini söyledi.

