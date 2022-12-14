UAEA yetkilileri yakında İran'a gelecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin önümüzdeki günlerde İran'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

İslami ayrıca, "Ajans ile temaslarımız devam ediyor. UAEA ile yaşanan sorunların giderilmesi için önemli bir adım atılmasını umuyoruz" dedi.

İran, UAEA Yönetim Kurulunda Tahran aleyhinde alınan karara misilleme olarak Fordo nükleer tesisinde yeni nesil IR6 santrifüjlerini kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Daha önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkenin nükleer faaliyetlerini denetleyen UAEA Yönetim Kurulunda Tahran aleyhinde alınan kararın "siyasi" olduğunu ve karara karşılık vereceklerini söylemişti.