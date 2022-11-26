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26 Kas 2022 12:02

Kazakistan'da Tokayev yemin ederek görevine başladı

Kazakistan'da Tokayev yemin ederek görevine başladı

Kazakistan’da erken cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yemin ederek görevine başladı.

Kazakistan’da 20 Kasım’da yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev için Bağımsızlık Sarayı’nda yemin töreni düzenlendi.

Törene başbakan, milletvekilleri, bakanlar ve çok sayıda davetli katıldı. Askerlerin devlet bayrağı, cumhurbaşkanı forsu ve Kazakistan Anayasası’nı getirmesinin ardından salona giren Tokayev, “halkına sadakatle hizmet edeceğine, Kazakistan Anayasa’sı ve kanunlarına sıkı uyacağına, vatandaşların hak ve özgürlüklerini garanti edeceğine, kendisine verilen yüksek görevi vicdanen yerine getireceğine” dair yemin ederek göreve başladı.

Kaynak: İHA

News Code 1906072

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