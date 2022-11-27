Irak Başbakanı'nın üçüncü yurt dışı ziyareti İran olacak

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın (IRNA) diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin davetine icabetle yarın Tahran'a resmi ziyarette bulunacak.

Mdeast haber sitesi ise, Irak Başbakanı Es-Sudani'nin yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini Pazartesi günü (28 Kasım) İran’a yapacağını bildirdi.

Irak Başbakanı daha önce Ürdrün ve Kuveyt'e ziyarette bulunmuştu.

Es-Sudani, Bağdat'ta yürütülen Tahran-Riyad görüşmeleri hakkında, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki arabulucu rolümüze devam edeceğiz" demişti.

Irak Başbakanı'na Tahran'ı ziyaret etme daveti

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini görüştü.

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre, Büyükelçi Al-ı Sadık, Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmek üzere Sudani'ye Tahran'ı ziyaret etme davetini sundu.

Bu görüşmede taraflar, Irak ile İran arasında yürütülen güvenlik toplantılarının iki ülkenin ulusal egemenliğini ve istikrarını sağlayacak şekilde sürdürülmesine vurgu yaptı.