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27 Kas 2022 20:00

Mısır'da uçak düştü

Mısır'da uçak düştü

Mısır ordusu, askeri tatbikat sırasında bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Olayda herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

Mısır'da Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ülkede tatbikat yapmakta olan bir savaş uçağının düştüğünü aktaran Abdulhafız, uçağın tam olarak nerede kırıma uğradığı bilgisini ise paylaşmadı.

Savaş uçağının "teknik bir arıza" nedeniyle düştüğünü kaydeden Abdulhafız, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

Mısır ordusu, 19 Haziran'da da Hava Kuvvetleri'nin tatbikatı sırasında bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıklamıştı.

TRT Haber

News Code 1906108

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