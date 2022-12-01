Ermenistan'da uçak düştü: 2 ölü

Armenpress'e göre, Ermenistan'ın Jraber köyü arazisinde B-55 tipi bir uçağın düştüğü açıklandı.
Kazada Rusya vatandaşı olan iki pilot hayatını kaybetti.
Kazanın nedenleri hakkında Ermenistan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
Ermenistan'da B-55 tipi bir uçağın düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Armenpress'e göre, Ermenistan'ın Jraber köyü arazisinde B-55 tipi bir uçağın düştüğü açıklandı.
Kazada Rusya vatandaşı olan iki pilot hayatını kaybetti.
Kazanın nedenleri hakkında Ermenistan tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
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