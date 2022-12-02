Siyonistlerin insan hakları konusunda yorum yapma yetkileri yoktur

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda işgalci, terörist ve ırkçı Siyonist Rejimin insan hakları konusunda yorum yapmak için ahlaki bir yetkisi olmadığını belirtti.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Milletlere karşı cinayet işleyenler ve işgalci, terörist ve ırkçı Siyonist Rejimin destekçileri insan hakları konusunda ve başkalarının bu konudaki performansı konusunda yorum yapacak ahlaki otoriteye sahip değiller.

İnsan hakları kutsal bir kavramdır ve İran bunun geliştirilmesini İslami, insani, yasal ve ahlaki bir gereklilik olarak görmektedir.

İnsan hakları ihlalcileri, insan hakları konusundaki utanç verici performanslarına bakarak insan haklarını siyasi bir araç olarak kullanmayı bırakmalıdır.

ABD yönetimi ve birçok batılı, insan hakları ihlallerine ilişkin utanç verici sabıkası nedeniyle kınanmaktadır."