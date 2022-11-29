Suriye, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İran kararını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefonda görüştü.
Emir Abdullahiyan-Mikdad görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel konularda fikir teatisinde bulunuldu.
Görüşmede Faysal Mikdad, uluslararası mekanizmaları siyasi emelleri için kötüye kullanan Batı ülkelerinin tutumunu ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin son İran kararını kınadı.
Ne olmuştu?
BM İnsan Hakları Konseyi, Almanya ve İzlanda'nın talebi üzerine 25 Perşembe günü İran’daki insan hakları durumuna ilişkin bağımsız bir soruşturma komisyonu kurmaya karar vermişti.
Bakan Emir Abdullahiyan da BM İnsan Hakları Konseyi'nde, İran'daki insan hakları durumunun incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi teklifinin oy çokluğuyla kabul edilmesine tepki göstermişti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise, Tahran'ın BM İnsan Hakları Konseyi'nin araştırma heyeti ile işbirliği yapmayacağını vurgulamıştı.
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