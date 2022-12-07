İran'ın geçmişten günümüze aktarılan kültürel zenginlikleri, UNESCO tarafından da tescillenlenmeye devam ediyor. Bugüne kadar 21 kültürel unsur, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne girdi.

Binlerce yıllık geçmişe sahip İran, kültürel anlamda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak bilinmektedir. İran sadece tarihi yerleri ve müzeler ile değil nesilden nesile aktarılan kültürel değerlere de sahip. Öyle ki İran UNESCO’ya en çok kültürel unsur kaydettiren 6 ülkeden biri olmayı başardı.

Bu sene "ud yapma ve çalma", "Türkmen dikiş sanatı","İpekböceği yetiştiriciliği ve geleneksel ipek üretimi" ve "Yelda gecesi kutlamaları" dört kültürel unsur olarak UNESCO’ya girdi.