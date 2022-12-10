Japonya: Afganistan'a yardım etmede kararlıyız

Başkent Kabil'de Sepidar Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, Japonya-Afganistan ilişkileri, Japonya'nın ülkede yürüttüğü yardım çalışmaları, kalkınma, tarım, sağlık ve eğitim konuları ele alındı.

Mevlevi Abdulkebir, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü ve tarihi bir geçmişe dayandığını hatırlatarak, Japonya'nın her zaman Afganistan'ın barışından yana olduğunu kaydetti.

Abdulkebir, Taliban hükümetinin başta Japonya olmak üzere özellikle Afganistan'ın barış ve kalkınmasından yana olan tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirdiğini söyledi.

Görüşmede, Afgan mültecilerin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla ülkelerine gönüllü dönüşleri için, Japonya'nın 12,5 milyon dolarlık yardımları için Okata'ya teşekkürlerini sunan Abdulkebir, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan (JICA) daha fazla yardım etmesi talebinde bulundu.

Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye karşı kullanılmayacağını bir kez daha deklare eden Başbakan Yardımcısı Abdulkebir, Japonya'dan Afganistan'a, özellikle JICA'nın daha fazla kalkınma projesini hayata geçirmesi konusunda yardımcı olmalarını istedi.

Abdulkebir, İslam şeriatına uygun olarak kadın ve erkek haklarına saygı duyduklarını ve Afganistan'ın kalkınması için profesyonel kadrolar oluşturduklarını söyledi.

Afganistan'ı, ülkeyi terörize eden unsurlardan ve uyuşturucudan arındıracaklarını belirten Abdulkebir, geçmişte, özellikle sağlık ve tarım alanında Dr. Tetsu Nakamura'nın Afganistan'da yürüttüğü yardım faaliyetleri için Büyükelçi Okata'ya teşekkürlerini sundu.

Japon Büyükelçi Takashi Okata, Japonya'nın Afganistan'a yardım etmeye kararlı olduğunu ve istikrarlı bir Afganistan istediklerini söyledi.

Japonya'nın başta tarım, eğitim ve sağlık olmak üzere çeşitli sektörlerde Afganistan'a 106,7 milyon dolarlık insani yardım paketi açıkladığını sözlerine ekleyen Büyükelçi Okata, özellikle ücra bölgelerdeki halka yardım ulaştırmada daha fazla tesis oluşturmak istediklerini ve çeşitli uluslararası toplantılarda Afganistan'a daha fazla ilgi gösterilmesi hususunda çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: İLKHA