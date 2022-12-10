Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamada, Alman yetkililerin İran'ın iç gelişmelerine ilişkin 'müdahaleci' açıklamaları ve ülkedeki "karışıklık ve istikrarsızlığı destekleyici tutumlarının" devam etmesine tepki olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Almanya’nın İran'ın 'iç işlerine kabul edilemez müdahalesinin' devam etmesine tepki gösterilerek Tahran'ın protestosunun Büyükelçi Muzel'e iletildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Alman Büyükelçiye, Alman makamlarının "yıkıcı eylemleri" başkaları için iyi, kendileri için kötü olarak görme şeklindeki "çifte standardının" son derece üzücü olduğunun iletildiği belirtildi.

Diğer yandan, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in 'İran'ın mesajını ülkesine ileteceğini' belirttiği aktarıldı.

Alman büyükelçisi Kasım ayında iki kez İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.