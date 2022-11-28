İran, Almanya Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Alaman makamların devam eden İran iddiaları nedeniyle Almanya Büyükelçisi Hans Udo Muzel’in Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçi Muzel’e İran’ın içişlerine karışan Alaman yetkililerin müdahaleci tutumu nedeniyle Tahran yönetiminin itirazı iletildi.

Alman büyükelçiye ayrıca, "BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında siyasi amaçlarla alınan son karar yanlış bir adım olduğu için tamamen reddiyoruz. İran bu bağlamda oluşturulacak herhangi bir mekanizma ile işbirliği yapmayacaktır. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin, İran halkına yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımlarla insan haklarını yoğun şekilde ihlal eden ABD ile işbirliği yapması, bu ülkeleri insan hakları konusunda itibarsızlaştıracaktır." denildi.

Almanya'nın Tahran Büyükelçisi de İran’ın itirazlarını ülkesindeki ilgili makamlara ileteceğini belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyi, Almanya ve İzlanda'nın talebi üzerine 25 Perşembe günü İran’daki insan hakları durumuna ilişkin bağımsız bir soruşturma komisyonu kurmaya karar vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da , Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, İran'daki insan hakları durumunun incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi teklifinin oy çokluğuyla kabul edilmesine tepki göstermişti.