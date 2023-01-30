Tahran, Olaf Scholz’un İran iddiasına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İran'la ilgili iddialarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Kenani, İran hakkında tek taraflı bir tavır sergileyen Almanya Başbakanı’nın tutumunu eleştirerek, Alman liderin Arjantin’de yaptığı açıklamada acemice dile getirdiği tarihi benzetmelerle hâlâ tarihin yanlış tarafında durduğunu gösterdiğini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı öncesi eski Alman liderlerin de yanlış değerlendirmelerle başarısızlığa imza attığını hatırlatan Kenani, “Sözde İnsan hakları mekanizmalara başvurmak şiddet ve nefreti yaymaktan başka bir sonuç getirmeyecektir.” dedi.

Kenani, birkaç gün önce yaşanan Cenin katliamı konusunda sessiz kalan Alman yetkilileri, Siyonistlerin işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği suçlara odaklanmaya çağırdı.