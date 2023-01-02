İran'da Safevi döneminin şaheseri; Ali Gholi Ağa Hamamı

Ali Gholi Ağa Hamamı, İran'ın İsfahan eyaletinin Bidabad semtinde bulunan tarihi bir hamamdır.

Hamam 1713 yılında Safevi kralı I. Süleyman ve Sultan Hüseyin'in saray mensubu Ali Gholi Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Mimari tarzı İsfahani'dir ve Safevi döneminin sonlarında inşa edilmiştir.

Safevi döneminin şaheserlerinden olan bu bina halihazırda müze olarak kullanılmakta ve turistleri ağırlamaktadır.

Hamanın duvarları güzel ve eşsiz çinilerle doludur. Biri erkekler diğeri kadınlar için iki hamamdan oluşmaktadır. Böylece ayrı ayrı kullanabilirlerdi. Diğer şaşırtıcı şey garmkhaneh veya sera. Suyu kuyudan çıkarıp hamamın merkezindeki havuzlara götürürlerdi.