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2 Oca 2023 18:24

İran'da Safevi döneminin şaheseri; Ali Gholi Ağa Hamamı

İran'da Safevi döneminin şaheseri; Ali Gholi Ağa Hamamı

İran'ın İsfahan eyaletinin Bidabad semtinde bulunan tarihi Ali Gholi Ağa Hamamı, Safevi döneminin şaheserlerinden biri olup halihazırda müze olarak kullanılmakta ve turistleri ağırlamaktadır.

Ali Gholi Ağa Hamamı, İran'ın İsfahan eyaletinin Bidabad semtinde bulunan tarihi bir hamamdır.

İran'da Safevi döneminin şaheseri; Ali Gholi Ağa Hamamı

Hamam 1713 yılında Safevi kralı I. Süleyman ve Sultan Hüseyin'in saray mensubu Ali Gholi Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Mimari tarzı İsfahani'dir ve Safevi döneminin sonlarında inşa edilmiştir.

İran'da Safevi döneminin şaheseri; Ali Gholi Ağa Hamamı

Safevi döneminin şaheserlerinden olan bu bina halihazırda müze olarak kullanılmakta ve turistleri ağırlamaktadır.

İran'da Safevi döneminin şaheseri; Ali Gholi Ağa Hamamı

Hamanın duvarları güzel ve eşsiz çinilerle doludur. Biri erkekler diğeri kadınlar için iki hamamdan oluşmaktadır. Böylece ayrı ayrı kullanabilirlerdi. Diğer şaşırtıcı şey garmkhaneh veya sera. Suyu kuyudan çıkarıp hamamın merkezindeki havuzlara götürürlerdi.

İran'da Safevi döneminin şaheseri; Ali Gholi Ağa Hamamı

News Code 1906771

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