İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son meseleleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani Şehit General Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis'in bölgedeki komplolar ve terör örgtü IŞİD karşısındaki mücadelelerine dikkat çekti.

Kenani, Çin ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin ortak bildirisine ve İran'a yönelik iddialara ilişkin olarak, "Bu bildiride yer alan iddiaları kınıyoruz ve bunları asılsız buluyoruz." dedi.

İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerine ilişkin bildiride yer alan iddiaları reddettiklerini belirten Kenani, "İran'ın toprak bütünlüğüne ilişkin hiçbir iddiayı kabul etmiyor ve kimsenin ülkemizin içişlerine ve toprak bütünlüğüne karışmasına izin vermiyoruz" ifadesini kullandı.

İran'dan AB ile İngiltere'ye "yaptırım" misillemesi

İran'daki son gelişmelere ilişkin bazı Batılı yetkililerin tutumunu eleştiren Kenani, "Bugün, bazı Avrupa Birliği şahsiyetlerinin yanı sıra bazı İngiltere kurumları ve bu ülkenin bazı yetkililerine yönelik yeni yaptırım listesini açıklayacağız" ifadelerinde bulundu.

Kenani, "İran'ın içişlerine müdahale tepkisiz kalmaz ve İran, Tahran'dan taviz almaya yönelik tehdit ve baskılardan etkilenmez" diye kaydetti.

İran'ın bölge ülkeleri karşısındaki politikasını anlatan Kenani, "İran bir kez daha uluslararası normlara uyum ve bölgesel işlere karışmamaya dayalı bölgesel güvenliği vurgulamaktadır. Fars Körfezi'ndeki üç ada, İran'ın ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır. Bu adalara ilişkin iddiaları, İran'ın iç işlerine ve topraklarına müdahale olarak değerlendiriyor ve hangi taraftan olursa olsun böyle bir iddiayı kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Bosna Hersek ziyaretini değerlendiren Kenani, "Balkan ülkeleriyle ilişkiler İran'ın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu ziyaret de Bosna ile ikili ilişkiler çerçevesinde ve resmi bir davet züerine gerçekleştirildi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. İran'ın Balkanlar ile ilişkileri iyi seviyededir. ilişkilerin geliştirilmesi sadece siyasi ve ekonomik meselelerle sınırlı değil, aynı zamanda kültürel ilişkiler de önem arz etmektedir" dedi.

İran ve Rusya arasındaki askeri işbirliği hakkında Kenani, "İran ile Rusya'nın işbirliği çeşitli alanlarda ortak çıkarlara dayanmaktadır ve iki ülkenin savunma işbirliği, hiçbir üçüncü ülkenin aleyhine değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın İran'dan balistik füze aldığına dair iddalara ilişkin olarak Kenani, şunları kaydetti:

"İran farklı düzeylerde bu iddialar karşısındaki görüşlerini ilan etti.Ukrayna'daki savaşın bir tarafı değiliz ve bu krizin çözümünün siyasi diyalog olduğuna inanıyoruz. Bu savaşta hiçbir tarafa silah veya askeri yardım sağlamadığımızı defalarca söyledik ve İran'ın her zaman iki ülkenin görüşlerinin bir uzlaşmaya varmasına yardımcı olmak için ilişkilerini ve yeteneklerini kullanmaya hazır olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu iddialar politik amaçla öne sürülüyor ve savaşın bir tarafına silah gönderen ülkeler tarafından yapılıyor"