Suriye'den İran'ın BM Kadın Komisyonu'ndan çıkarılmasına tepki

Suriye, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Komisyonu'nun İran'ın üyeliğini geri çekme kararının BM Antlaşmasının hükümlerini ve örgütün çalışmalarına yönelik yasal mekanizmaları ihlal ettiğini bildirdi.

İran, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından dün yapılan oylamayla Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan çıkartıldı. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne üye 54 ülkenin katıldığı oylamada, üye ülkelerin 29’u İran’ın çıkarılması yönünde oy kullanırken 16’sı ise çekimser kaldı.

İran'ın BM Temsilcisi Amir Said İrevani kararı "yasa dışı bir adım" olarak nitelendirerek ABD'yi "siyasi gündemini sürdürmek için BM'yi kullanmaya çalışmakla" suçladı.

Çin temsilcisi aleyhte oy kullandı ve kararın kirli ve boşluklarla dolu olduğuna işaret etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani da, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Toplumsal Konsey’nin İran karşıtı kararını şiddetle kınadı.