İran, BM Ekonomik ve Toplumsal Konsey kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Toplumsal Konsey’nin (ECOSOC) İran karşıtı kararını "siyasi ve gayri meşru" olarak nitelendirdi.

"BM Antlaşmasına aykırı olan bu tür kararlar uluslararası kurumlarda yanlış bir prosedürün yaratılmasına yol açar" diyen Kenani, ABD’nin teklifiyle BM Ekonomik ve Toplumsal Konsey'inde İran’a karşı alınan kararı şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler, ABD’nin teklifiyle 54 üyeli BM Ekonomik ve Toplumsal Konseyi tarafından yapılan oylama sonucunda İran’ın Kadının Statüsü Komisyonu’ndan çıkarılması kararı alındığını açıkladı.

Oylamaya katılan üye ülkelerin 29’u İran’ın çıkarılması yönünde oy kullanırken 16’sı çekimser kaldı. Bolivya, Şili, Kazakistan, Nikaragua, Nijerya, Umman, Rusya ve Zimbabwe karara karşı oy verdi.