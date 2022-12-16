İran: ABD, zorbalıkla BM’nin yasal mekanizmalarını ihlal ediyor

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, dün New York’ta düzenlenen “G77 ve Çin Bakanlar Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, uluslararası konularda tek taraflılık politikasını izleyen ABD’nin tavrının çok tehlikeli olduğunu belirtti.

Said İrevani, “Çok taraflılık, hâlâ yoğun baskı altında ve dün (14 Aralık) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) toplantısında böyle bir tehlikenin açık bir örneğine tanık olduk. Amerika, despotluk, zorbalık ve ikiyüzlülükle yasal mekanizmaları ihlal etti. ABD ile müttefikleri uyguladığı çifte standartla çok taraflılığı, yasal mekanizmaları ve hukukun üstünlüğünü çiğnemiş oldu ve sonuç olarak İran’ın BM Kadın Komisyonu'ndaki yasal üyeliği haksız yere sonlandırıldı.” dedi.

İrevani sözlerine şöyle devam etti:

“Dolayısıyla küresel krizlere gerçekten çözüm arıyorsak bu tür tek taraflı ve illegal eylemlere karşı çıkmalıyız, aksi takdirde hepimiz er ya da geç böyle bir yaklaşımın kötü sonuçlarıyla karşılaşacağız.”

İran, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından 14 Aralık’ta yapılan oylamayla Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan çıkartıldı. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne üye 54 ülkenin katıldığı oylamada, üye ülkelerin 29’u İran’ın çıkarılması yönünde oy kullanırken 16’sı ise çekimser kaldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Toplumsal Konsey’nin İran karşıtı kararını şiddetle kınadı.