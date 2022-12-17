İran: Terörle mücadelede işbirliğimizi sürdüreceğiz

Pakistan’ın Peşaver kentinde çoğu öğrenci 150 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının üzerinden tam 8 yıl geçti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, okul baskınında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada konuşma yapan İrevani, "İki komşu ülke oalrak sevinçlerini ve dertlerini paylaşan İran ve Pakistan, her zaman ortak sorunlarla baş başa kalmış ve her ikisi de terörizmin mağduru olmuştur." dedi.

İran’ın terör saldırılarında 17 bin şehit verdiğini aktaran İrevani, “Temel duruşumuz terörün her şeklini kınamaktır.” ifadesini kullandı.

İrevani, İran İslam Cumhuriyeti'nin Peşaver okuluna yönelik terör saldırısını ilk kınayan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Said İrevani ayrıca, “İran, terörün önlenmesi ve terörizmle mücadele konusunda Pakistan başta olmak üzere tüm ülkelerle işbirliğini sürdürecektir.” diye konuştu.