Batı Şeria'da iki Filistinli genç şehit oldu

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde Zatera kontrol noktasında Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarptığı Muhammed Mutir ve Mühenned Mutir kardeşlerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayan kardeşlerin diğer aile bireyleriyle beraber Nablus'tan Kalandiya'daki evlerine dönmekte oldukları bilgisi verildi.

Filistin resmi haber ajansında yer alan habere göre, Kudüs Valiliği Kalandiya Ofisi Sorumlusu Zekeriya Feyale, diğer aile bireyleriyle beraber Nablus'tan Kalandiya'daki evlerine dönmekte olan kardeşlerin bindikleri aracın lastiğini tamir etmek için yol kenarında bekledikleri sırada saldırıya uğradıklarını söyledi.