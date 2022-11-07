ABD, Suriye'nin petrolünü Kuzey Irak'a kaçırıyor

Yarubiye kırsalındaki yerel kaynaklar SANA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin, El Cezire bölgesinde işgal ettiği petrol salalardan çalınan Suriye’nin petrolünü taşıyan 43 tanker ve kamyondan oluşan bir konvoyu yasadışı El-Mahmudiye geçidinden Kuzey Irak’a çıkardığını belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yardımıyla Haseke ve Deyrizor illerindeki uçucu petrol ve gaz sahalarının kontrolünü ele geçiren Amerikan güçleri, Suriye'den düzenli olarak yakıt ve tahıl kaçakçılığı yapıyor.

Kaçırılan petrol 110 milyar dolar değerinde

Geçen yıl Washington'ın, Suriye'den Irak'taki üslerine taşımak üzere yüzlerce yakıt tankerini yağmaladığı kaydedildi. Suriye'de kaçırılan toplam petrol miktarının 110 milyar dolara yaklaştığı konuşuluyor.

Yağmalanan petrolun, yasa dışı El-Mahmudiye sınır kapısından ABD kuvvetlerinin konuşlandığı Irak'a taşındığı aktarıldı. Suriye yönetimi, ABD'nin bu tutumunu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor.