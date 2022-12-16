İran'ın toprak bütünlüğü konusunda kimseye müsamaha gösterilmeyecek

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Ayetullah Hatemi, Çin Devlet Başaknı Şi Cinping'in Suudi Arabistan ziyareti sırasında başkent Riyad'da düzenlenen liderler zirvesinin sonuç bildirgesinde İran'ın üç adası hakkında alakasız ifadeler yer aldığına dikkat çekerek, “Çin Devlet Başkanı veya başkaları İran toprak bütünlüğü konusunda kimseye müsamaha gösterilmeceğini bilmeli.” dedi.

İran'ın BM Kadın Komisyonu'ndan çıkarılmasına ilişkin Ayetullah Hatemi, "ABD bu karar için 40 gün uğraştı ve kötü siciline yenisi eklendi. İran halkının ABD'ye olan nefretinin sırrı bu tür eylemleridir." değerlendirmesinde bulundu.

İran, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından 14 Aralık’ta yapılan oylamayla Birleşmiş Milletler Kadın Komisyonu'ndan çıkartıldı. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne üye 54 ülkenin katıldığı oylamada, üye ülkelerin 29’u İran’ın çıkarılması yönünde oy kullanırken 16’sı ise çekimser kaldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Toplumsal Konsey’nin İran karşıtı kararını şiddetle kınadı.