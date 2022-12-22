İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Siyonist rejim yetkililerin İran'la ilgili iddialarına değinerek, "Siyasi anlaşmazlıkların artması ve bir yandan iç meşruiyet krizinin diğer yandan da bölgesel güvensizlik hissinin ortaya çıkmasıyla birlikte Siyonist rejim yetkilileri, boş konuşmaya yöneldiler" dedi.

Netanyahu'nun İran'a yönelik tehditlerine dikkat eden Tümgeneral Musevi, "Bugün Siyonist rejim siyasi ve güvenlik krizi içindedir ve ciddi şekilde iç ve dış baskılar altındadır ve bu rejimin yetkililerinin yolsuzlukları, mali ve manevi rezaketkleri ve Filistinli grupların yükselişinin yol açtığı güvensizlik, Siyonist rejim için kritik bir durum yarattı" ifadesini kullandı.

Tümgeneral Musevi, işgal altındaki topraklarda yaşayanlara hitaben şu uyarılarad bulundu:

"Günümüzde uluslararası hukukun yaygın şekilde çiğnenmesi, Filistinlilere yönelik yaygın cinayetler ve bölgede süregelen kötülükler nedeniyle dünya kamuoyunda Siyonist rejimden her zamankinden daha fazla nefret edilmekte ve bu durum işgal altındaki topraklarda yaşayanların derinden güvensizlik hissetmesine neden olmuştur"

Düşmanın hareketlerini sürekli ve doğru bir şekilde gözlemlendiğini belirten Tümgeneral Musevi, ordunun herhangi bir olası eyleme kesin bir şekilde yanıt vermeye hazırlıklı olduğunu vurguladı.