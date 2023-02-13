Irak ile ABD İran nükleer anlaşmasını görüştü

Arap medyasına göre, Washington'a giden Iraklı müzakere heyetinin başkanı Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, dün ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile bir araya gelerek, İran nükleer anlaşmasına dair müzakerelerin son durumunu görüştü.

İran’la uluslararası güçler arasında 2015’te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için Viyana’da yürütülen görüşmelere ara verilmişti.

Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018 yılında anlaşmadan çekilen ABD, Viyana’daki görüşmelere dolaylı olarak katılıyordu. Joe Biden, ülkesini anlaşmaya tekrar dahil etmek istediğini ileri sürüyor.

Anlaşma, İran’ın nükleer programının seviyesini düşürmesi karşılığında, üzerindeki ekonomik yaptırımların gevşetilmesi düşüncesiyle imzalanmıştı. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin hala anlaşmaya dahil.

