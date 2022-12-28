Rusya, AB’ye petrol satmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Putin’in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı. Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, 1 Şubat 2023 itibarıyla Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleş-tirilmeyecek. Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Yeni Şafak