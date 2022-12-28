Hamas, Siyonist İsrail'in yeni gasp girişimini kınadı

Hamas'ın Kudüs'teki sözcüsü Muhammed Hammade hareket adına yaptığı basın açıklamasında; "Bu, siyonistlerin yeni bir suçudur. Kudüs'ün yahudileştirilmesi, sahiplerinin oradan kovulması ve Mescidi Aksa'nın her yönden kıskaca alınması projesinin bir parçasıdır." ifadelerine yer verdi.

Filistin halkının işgal rejiminin bu suçuna ve mukaddes mekanlara yönelik diğer tüm suçlarına daha sert bir şekilde karşılık vereceğini, Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın İslami kimliğinin korunması için gereken her şeyi yapacağını ifade etti.

Hammade, Arap Birliği'ni ve İslami İşbirliği Teşkilatı'nı mukaddes mekanların korunması, Müslümanların ilk kıblesini korumada bir zırh görevi görevi gören Filistin halkına destek konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

İşgal askerleri tarafından himaye edilen yahudi yerleşimci çeteler Kudüs'ün Silvan bölgesinin El-Ayn mıntıkasında yer alan ve 5 dönümden ibaret olan El-Hamra arazisine dün sabah zorla el koymuştu.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi