Hamas’ın dış ilişkilerde 10 hedefi var

Ebu Merzuk, Filistin Enformasyon Merkezi’ne verdiği röportajda Hamas’ın ilişkilerinde 10 hedefi olduğunu açıkladı.

Hamas’ın dini ve milli sabitelerden birine dokunulmasını kabul etmediğini belirten Ebu Merzuk, hareketi kontrol altına alma girişimlerini ve Hamas’la ilişkilerin başkaları aleyhine kullanılmasını da reddettiklerini ifade etti.

Hamas’ın ilişkilerinde işgal rejimi hariç herkese açık olduğunu kaydeden Ebu Merzuk, ABD’nin direnişi ve silahı bırakmayı şart koşması gibi ön şartları kabul etmediklerini bildirdi.

Ebu Merzuk, birçok Avrupa ülkesiyle görüştüklerini, bazılarıyla ilişkilerinin açık ve bazılarıyla ise gözlerden uzak olduğunu, Ukrayna Savaşı’nın Batı’nın ikiyüzlü tavrını deşifre etme ve Batı kamuoyunu Filistin davasının yararına olacak şekilde etkileme fırsatı doğurduğunu söyledi.

Filistinli gruplar arasında Cezayir’de imzalanan uzlaşı anlaşmasının uygulanmasını isteyen Ebu Merzuk, anlaşmanın uygulanmasının Filistin halkı için önemli bir fırsat olduğuna işaret etti.

Hamas lideri, işgal rejiminde fanatiklerin kontrolünde bir kabine kurulduğuna ve ABD’de işgal rejimi yanlısı Cumhuriyetçilerin güçlenmeye başladığına dikkat çekti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi