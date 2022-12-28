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28 Ara 2022 19:17

Suriye ile 11 yıl sonra ilk resmi temas

Suriye ile 11 yıl sonra ilk resmi temas

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

Türk medyasına göre, Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı.

Yapıcı havada geçen toplantıda Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.

Reuters, aralık ayı başında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılacak olası görüşme teklifini reddettiğini yazmıştı.

News Code 1906698

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