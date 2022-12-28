Suriye ile 11 yıl sonra ilk resmi temas

Türk medyasına göre, Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı.

Yapıcı havada geçen toplantıda Suriye ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.

Reuters, aralık ayı başında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılacak olası görüşme teklifini reddettiğini yazmıştı.