Türk ordusu, Suriye'den çekilecek

Arapça yayınlanan Al-Vatan gazetesinin Şam'daki kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Türkiye, Suriye ve Rusya savunma bakanlarının Moskova'da yaptığı toplantıda Türk güçlerinin Suriye topraklarından tamamen çekilmesi konusunda mutabık kalındı.

Moskova'da üçlü zirve

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla 28 Aralık'ta Moskova’da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığın açıklamasına göre; Türkiye-Rusya-Suriye Savunma bakanları ile istihbarat başkanları toplantısında Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle ortak mücadele ele alındı.