İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Genel Müdürü Alirıza Enayeti Al Jazeera kanalına verdiği demeçte, "Siyonist Rejim'in tehditleri bizi endişelendirmiyor ve herhangi bir saldırıya karşılık vermeye hazırız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 2. Bağdat konferansı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile görüşmesini değerlendiren Enayeti, "Bu görüşme dostça bir görüşmeydi. Suudi Arabistan ile diyalog başlangıç ​​aşamasında ve komşu ülkelerle iyi ilişkilerden yanayız" ifadesini kullandı.

Enayeti, İran'ın Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bazı komşu ülkelerle güvenlik anlaşması imzaladığını ifade etti.

Nükleer anlaşma meselesine değinen Enayeti, "Komşu ülkelerin nükleer anlaşmayı canlandırma çabalarını olumlu karşılıyoruz" diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesine dikkat çeken Enayeti, bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik vizyonların ele alındığını söyledi.