Emir Abdullahiyan Yemen'li yetkili ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başmüzakerecisi Muhammed Abdusselam ile Maskat’ta bir araya geldi.

Bakan Emir Abdullahiyan, Yemen halkının haklarını savunmadaki kararlılığını takdir ederek İran'ın bu konudaki desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan,"İran, Yemen krizine barışçıl bir çözüm bulunması gereğini her zaman vurgulamış ve Yemenliler arasındaki siyasi diyaloğu Yemen'in iç meselesi olarak değerlendirmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı, Yemen halkının normal yaşam sürdürmesi için Yemen ablukasının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Yemen'deki son gelişmelerle ilgili bilgi veren Abdusselam ise İran'ın Yemen halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.