Uluslararası Şam Havalimanı yeniden hizmete açıldı

Suriye'nin haber ajansı SANA'ya göre Ulaştırma Bakanlığı, Uluslararası Şam Havalimanı’nın bu sabah saat 09.00'dan itibaren yeniden hizmete açıldığını ve hava trafiğinin yeniden başladığını duyurdu.

Bakanlık, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, kadrolarının ilgili makam ve kurumlarla iş birliği içinde İsrail saldırısı sonucu oluşan hasarı giderdiğini ve onarım çalışmalarına başladığını belirtti.

İsrail'den Şam Havalimanı'na saldırı

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siyonist Rejim güçleri Şam'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 02.00 sularında Tiberya Gölü'nün kuzeydoğusundan füzelerle gerçekleştirilen saldırı sonucu Şam Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasar meydana geldiği, havaalanının geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı belirtildi.

SANA, gecenin erken saatlerinde de Şam çevresinde çok sayıda patlamanın duyulduğunu ve Suriye hava savunmasının İsrail saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.