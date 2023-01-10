Umman'dan üst düzey bir heyet Yemen'e gitti

Arap medyasına göre Umman'ın Yemen krizinin çözümüne ilişkin çabaları sürüyor. Bu kapsamda Umman'dan üst düzey bir heyet, Yemen'deki ateşkesin uzatılmasını görüşmek üzere Sana kentine gitti.

Son günlerde Yemen Ensarullah Hareketi müzakere heyeti başkanı Muhammed Abdüsselam, Umman heyeti hakkında yaptığı açıklamada, "Umman tarafı Yemen'de barış ve istikrar istiyor. Maskat'ın müzakerelerdeki rolü, tüm taraflarla etkileşimde olumlu ve yapıcı olmuştur. Ummanlı kardeşlerimiz Yemen'de barışın sağlanması ve insani meselelerle ilgili birçok teklifte bulundu ve Sana'ya sık sık ziyarette bulunmaları da bu samimi çabalarının sebebidir." demişti.

Umman heyetinin ziyareti, Maskat'ın Yemen'in sekiz yıllık krizinde siyasi çözüme ulaşmaya yönelik arabuluculuk çabaları doğrultusunda ve bu çabalar sayesinde Yemen'de diyalog ve siyasi anlayış koşulları sağlanması içindir.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor.

BM'ye göre, Yemen'de şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne neden oldu ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.