Ahvaz kentinin tarihi köprüsü; Beyaz Köprü

Yüz yıllık geçmişi olan Beyza Köprü, Ahvaz kentinin gezilecek yerlerden biri olarak bilinmektedir.

Beyaz Köprü, güzel kıvrım ve göz kamaştırıcı aydınlatmaları ile Karun Nehrinin doğu ve batı noktalarını birleştirici görevini üstlenmektedir.

Son günlerde havaların soğumasıyla birlikte, dünyanın her yerinden bir milyondan fazla farklı türlerden kuş sürüleri kışı geçirmek için Beyza Köprü’nün etrafına göç etmektedir.

Yıllardır ihtişamı ile görenleri büyüleyen Beyaz Köprü, kentin simgelerinden biri olarak akıllara kazınmıştır.

Beyaz Köprü 1999 yılında İran'ın kültürel miras eserleri listesine girmiştir.