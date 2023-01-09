İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son meseleleri değerlendirdi.

Kenani, Fransa menşeli Charlie Hebdo adlı derginin çirkin eylemine tepki göstererek, "Bu derginin eylemi, nefret körükleme ve diğer ulusların özellikle Müslümanların dini değerlerine hakaret etmenin açık bir örneğidir. Fransız dergi çirkin eylemiyle kadınlara da hakaret etmiş oldu." dedi.

Bu derginin daha önce de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili uygunsuz karikatürler yayınladığını hatırlatan Kenani, Fransız hükümetinin derginin tutumunu kınamak yerine ifade özgürlüğü bahanesiyle durumu meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi.

Kenani, Fars Körfezi'nin adının Iraklı yetkililer tarafından çarpıtılmasına ilişkin, "Bu konuyu öğrendikten sonra ve hatta medyaya yansımadan önce Irak hükümetine itirazlarımızı ilettik." ifadesini kullandı.

'Reisi'nin Türkiye ve Suriye ziyareti için hazırlık yapılıyor'

Nasır Kenani, "Sayın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ve Suriye ziyareti için hazırlık yapılıyor." açıklamasını yaptı.

İran Meclis Başkanı Galibaf'ın Türkiye ziyareti kapsamında Türk ve Azerbaycan tarafları ile üçlü görüşme yapıp yapmayacağına dair Kenani, “Uluslararası toplantılar sırasında genel olarak çok taraflı görüşmeler de yapılır ve bu tür platformlar diyalog için iyi bir fırsattır. Sayın Galibaf, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılmak için Türkiye’ye gitti.” dedi.

İran-Azerbaycan ilişkileri

Sözcü Kenani, Tahran ile Bakü arasındaki ilişkilerde soğuk bir atmosfer olduğu iddiasını reddederek, "Ortak sınırlara sahip İran ve Azerbaycan arasında yeni alanlarda işbirliği yapma konusunda siyasi irade var. Herhangi bir yanlış anlaşılmanın farklı siyasi düzeylerde görüşmelerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz Bu konularla ilgili Azerbaycan tarafından olumlu açıklamalar yapıldığını duyduk. İran ise eskisi gibi aynı çerçevede hareket edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA Başkanı Grossi’nin Tahran ziyareti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Tahran ziyareti hakkında İranlı yetkili, “İran Atom Enerjisi Kurumu ile UAEA arasında işbirliği devam ediyor, ancak UAEA Başkanı Grossi’nin gerçekleştireceği Tahran ziyaretinin tarihi hakkında şu anda hiçbir bilgim yok." diye konuştu.

Nükleer anlaşma

İranlı ve Amerikalı yetkililerin nükleer anlaşma açıklamalarının farklılığına ilişkin Kenani, "Maalesef ABD'nin İran politikasının Siyonistler tarafından rehin tutulduğu ortada. Nükleer konusu İran'ın dış politikasının tek meselesi değil ve anlaşma ikili bir yoldur. İran’ın nükleer meseledeki politikası çok net ve kırmızı çizgiler ve İran milletinin haklarından vazgeçmeyecektir. İran müzakere ekibi de bu çerçevede hareket ediyor. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Başmüzakereci Bakıri'nin açıklamalarına göre anlaşma penceresi sonsuza dek açık kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

Nasır Kenani, İran ile ABD aralarındaki mesaj alışverişinin vasıta taraflarla devam ettiğini de sözlerine ekledi.