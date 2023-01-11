Irak’ın Tahran Büyükelçisi, Bakanlığa çağrıldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fars Körfezi için sahte bir tabir kullanan Iraklı yetkililerin tavrına karşı bakanlığın tepkisi hakkında bilgi verdi.

Emir Abdullahiyan, “Sayın Irak Başbakanı Sudani, sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımda konuyu düzeltti.” dedi.

Irak’ın Tahran Büyükelçisi’nin Iraklı makamların Fars Körfezi hakkında sahte bir tabir kullandığı için bakanlığıa çağrıldığını açıklayan Emir Abdullahiyan, “Irak ile sahip olduğumuz stratejik, dostane ve derin ilişkilere rağmen bu konudaki itirazımızı net bir şekilde dile getirdik. Görüşmede İran milletinin Fars Körfezi’nin doğru olarak kullanılması konusundaki hassasiyeti Irak tarafına iletildi.” ifadesini kullandı.