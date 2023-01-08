İran'dan Fransız yetkililerin Charlie Hebdo tutumuna tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Fransa menşeli Charlie Hebdo adlı desginin çirkin eylemini savunan Fransız yetkililerin tutmuna tepki gösterdi.

Kenani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"İfade özgürlüğü ve insan hakları konusunda kötü bir sicile ve kirli sömürgeci geçmişine sahip olan Fransa'nın ifade özgürlüğü gerekçesiyle başka ülkelerin dini kutsallıklarına hakaret etmeyi meşrulaştırma hakkı yoktur.

Fransız yetkililerin yapması gereken iş karşılıklı saygı ve diğerlerinin içişlerine karışmama ilkesine bağlı kalmak ve başka ülkelerin milli değerler ve dini kutsallıklarına saygı duymaktır."