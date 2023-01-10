ABD'liler maksimum başarısızlıktan başka bir şey elde edemedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter hesabı üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

"ABD'nin İran'a ve İran milletine karşı düşmanlığı yeni bir şey değil.

Farklı Amerikan hükümetlerinin İran'a yönelik düşmanca eylemlerinden kaynaklanan hukuki ve uluslararası sorumluluk gözardı edilemez.

ABD rejiminin İran'a karşı azami propaganda, siyasi ve ekonomik baskısı, her zaman koca bir yalanla insan haklarını ve demokrasiyi desteklemekle Carter'dan Biden'a kadar tüm Amerikan başkanlarının gündemlerinde yer aldı, ancak maksimum başarısızlıktan başka bir şey elde edemediler.

Amerikalılar neden hain Siyonist ve ikiyüzlü danışmanlara duydukları güvenin yol açtığı rezalletten ders almıyor?

Burası güçlü ve bağımsız İran'dır."